Die blutige Geschichte der Terrororganisation Hamas

Die Hamas hat sich die Zerstörung Israels und die Errichtung eines islamistischen Staates in Nahost auf die Fahnen geschrieben.

Sie schickten Selbstmordattentäter, die sich in Israel in Cafés und Linienbussen in die Luft sprengten, und feuerten Raketen auf israelische Städte. Schon seit vielen Jahren – lange vor ihrem jetzigen blutigen Überfall – setzt die islamistische Palästinenserorganisation Hamas auf Terror. Sie hat sich die Vernichtung Israels auf ihre Fahnen geschrieben und will einen islamistischen Staat errichten. Und in ihren Schriften verbreitet sie antisemitische Hassbotschaften, nimmt etwa auch auf die Verschwörungsschrift „Protokolle der Weisen von Zion“ Bezug. Einst war sie nur eine kleinere Bewegung, die im Schatten der mächtigen Fatah des Palästinenserführers Yassir Arafat stand. Doch heute gilt sie als gefährlichste Bedrohung Israels auf Seiten der Palästinenser.