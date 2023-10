„Putin will vollends die Büchse der Pandora öffnen“

Nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Putins einzige Hoffnung liegt darin, dass er die Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine im Westen und in der Welt beharrlich ermüdet. Aber darüber hinaus will er die Büchse der Pandora, die er im Februar 2022 geöffnet hat, vollends öffnen und andere Länder und Kräfte anstiften, es ihm bei der Verfolgung „historischer Ziele“ mit kriegerischen Mitteln nachzutun, so wie zuletzt Aserbaidschan gegen Armenien oder nun die vom Iran gestützte Hamas und Hisbollah gegen Israel; und morgen dann vielleicht Serbien gegen den Kosovo und Bosnien oder China gegen Taiwan und seine ostasiatischen Nachbarn. Gelänge es ihm inmitten dieses globalen Chaos am Ende doch noch, die Ukraine völlig zu zerbomben, in den Zerfall zu treiben und zu entvölkern, dann wäre für die Handlungsfähigkeit oder sogar für den Bestand der Europäischen Union und des Atlantischen Bündnisses nicht zu garantieren. Das ist der eigentliche, nicht einmal völlig irreale Traum der Putinisten, und das ist unser sehr realer Albtraum – auch für das neutrale Österreich, nehme ich an.