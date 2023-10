Saša Kalajdžić: Und wieder Himmel, Hölle – und zurück

Die Leidensgeschichte des 26-Jährigen sucht ihresgleichen. Eine Dokumentation liefert tiefe Einblicke. Sogar aus dem Krankenhaus.

Der Titel der von den Wolverhampton Wanderers aufwendig produzierten Dokumentation über Saša Kalajdžić sagt alles. „False Start“ heißt die dreiteilige Serie, die auf YouTube abrufbar ist und den Zuschauer ab August 2022 fast ein Jahr lang überall hin mitnimmt: In das Molineux Stadium in Wolverhampton genauso wie in das Cromwell Hospital in South Kensington, London.

Rückblick: Am 31. August 2022, es ist der letzte Tag der Transferperiode, verlässt Saša Kalajdžić nach vielen Transfergerüchten den VfB Stuttgart und unterschreibt in Wolverhampton. 18 Millionen Euro lässt sich der Klub die Dienste des Zwei-Meter-Mannes kosten, der umgehend in das kalte Wasser der Premier League geworfen wird.

Am 3. September gastiert Southampton im Molineux Stadium. Der Neuzugang steht in der Startelf. 45 Minuten und einen falschen Schritt später ist die Saison für Kalajdžić zu Ende. Die Diagnose: Kreuzbandriss im linken Knie.