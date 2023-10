AUA-Chefin Mann: „Wir machen uns große Sorgen um den Standort Wien“

Die Probleme aus der Coronazeit absolut, die Narben bleiben. Die AUA ist erfolgreich gerettet worden. Inzwischen sind auch alle Schulden zurückgezahlt. So weit ist alles gut, auch wenn das Eigenkapital weiterhin negativ ist. Die Welt ist aber trotzdem nicht einfach für eine Airline. Zum einen macht uns die hohe Inflation zu schaffen. Vor allem, da wir hier in Österreich eine Differenz zum europäischen Durchschnitt haben. Wir stehen zu 100 Prozent im internationalen Wettbewerb. Da tut jeder Prozentpunkt Differenz richtig weh. Derzeit merkt man es noch nicht so, da wir erfolgreich fliegen. Aber pro Prozentpunkt macht das rund 25 Millionen Euro an Mehrkosten.