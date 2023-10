Niederösterreich beschließt neuen Wohnkostenzuschuss

Der Wohnkostenzuschuss kann ab 23. Oktober beantragt werden. Die Einkommensgrenzen wurden erhöht.

In Niederösterreich kann ab dem 23. Oktober der neue Wohnkostenzuschuss beantragt werden. Vorgesehen sind 150 Euro für die erste im Haushalt lebende sowie 50 Euro zusätzlich für jede weitere hauptgemeldete Person. Die maximalen Einkommensgrenzen betragen 20.000 Euro für Ein-Personen-Haushalte und 50.000 Euro bei mehreren Menschen im Haushalt. Beschlossen werde die Anti-Teuerungs-Maßnahme am Dienstag von der Landesregierung, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Für die Förderung stehen insgesamt 45 Millionen Euro aus Mitteln des Bundes zur Verfügung. Gegenüber dem im Frühjahr etablierten Wohn- und Heizkostenzuschuss wurden die Anspruchskriterien geändert - um „treffsicherer Helfen zu können“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in St. Pölten betonte. Die Einkommensgrenzen lagen bei der nunmehr ausgelaufenen Maßnahme bei 40.000 Euro für Ein-Personen-Haushalte und darüber hinaus bei 100.000 Euro. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ging am Mittwoch davon aus, dass vom neuen Wohnkostenzuschuss jeder dritte Haushalt im Bundesland profitieren werde. (APA)