Der deutsche Tenor singt dieser Tage Schubert – dort, wo man es erwarten würde, vor allem aber an ganz ungewöhnlichen Orten.

Es könnte ein Konzert passieren“ – so bringt Julian Prégardien verschmitzt die Situation auf den Punkt. Der deutsche Tenor hat es sich in den Kopf gesetzt, „Wien mit Schubert zu versorgen“. Das ist etwas ganz anderes als die sprichwörtlichen Eulen nach Athen zu tragen. Denn: Wann „passiert“ Schubert schon in Wien, vor allem außerhalb der sanktionierten Musentempel?