In den Asean-Staaten herrscht große Aufbruchstimmung. Auch Österreich wittert seine Chance.

Die Welt ist im Umbruch. Während sich das in Israel und der Ukraine in Form von Gewalt ausdrückt, rütteln die demografischen Entwicklungen auch in anderen Regionen der Welt an den bisherigen Machtverhältnissen. Die tektonischen Plattenverschiebungen hin zu einer neuen Weltordnung sind dabei unübersehbar. Während der Westen um seinen Einfluss kämpft, erhebt China längst Weltmachtansprüche – ebenso Indien, das sich anschickt, zur wirtschaftlichen Großmacht aufzusteigen. Im Windschatten der beiden Länder, die zusammen mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung stellen, baut sich mit den Asean-Staaten im indopazifischen Raum ein neuer Player auf, der auf der Weltbühne künftig ein gewichtiges Wörtchen mitreden will – geostrategisch wie wirtschaftlich.

Rund 670 Millionen Menschen leben in den zehn Mitgliedstaaten des indopazifischen Bündnisses, Tendenz stark steigend. Rechnet man ihre Wirtschaftsleistung zusammen, wäre die Region heute bereits die viertstärkste Volkswirtschaft des Planeten. Und sie hat für die gesamte Weltwirtschaft große strategische Bedeutung.

Finanzmetropole Singapur

Zum zentralen Hub der Region entwickelte sich in den vergangenen Jahren Singapur. Seit der globalen Finanzkrise 2008/2009 konnte der Stadtstaat seine Wertschöpfung mehr als verdoppeln. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 82.000 US-Dollar pro Kopf zählt er mittlerweile zu den reichsten Ländern der Welt. Das liegt mitunter an der exponierten geografischen Lage: Der Hafen von Singapur ist einer der wichtigsten Umschlagplätze der Welt, ein Drittel des globalen Warenverkehrs wird durch die Meerenge vor der Sechs-Millionen-Stadt geschleust.