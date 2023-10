Da muss Ray jetzt durch!

Mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: Colson Whitehead, geboren am 6. November 1969.

Colson Whiteheads aus früheren Werken bekannter Protagonist Ray hat zwar geschäftlich Glück, aber privat ein Problem: Tochter May will unbedingt Karten für ein Konzert der Jackson Five – doch das ist ausverkauft.

Diverse Eltern klagen ja gern, dass Popmusik des Teufels sei. Das muss zwar nicht immer stimmen, doch für Ray Carney sollte es sich als nicht ganz falsch erweisen. Man kennt ihn aus dem Buch „Harlem Shuffle“ (2021), in dem sein Schöpfer, Colson Whitehead, ihn in den Sixties beschreibt.

Der aus krimineller Familie stammende Ray tendierte später zu eher legaler Tätigkeit und eröffnete ein Möbelgeschäft, in dessen Hinterzimmer allerdings noch Hehlerware lagerte. Whitehead feierte bereits mit den Romanen „Underground Railroad“ (2017) und „The Nickel Boys“ (2019) große Erfolge. Den ersten Harlem-Roman gliederte er zeitlich in drei Teile: 1959, 1961 und 1964, endend mit den Rassenunruhen in Harlem.

Der korrupteste Cop New Yorks