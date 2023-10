Türkis-grünes Budget: Teuerung kostet Milliarden

Vor der nächstwöchigen Budgetrede kennt „Die Presse“ erste Zahlen des türkis-grünen Haushalts: Demnach sollen die Ausgaben 2024 viel höher sein als gedacht, das Minus soll rund 20 Milliarden Euro betragen.

Wien. Wie viel Geld wird wofür ­ausgegeben? Und wie viel ist überhaupt da? Um diese an sich simplen Fragen kreist eines der kom­plexesten Vorhaben einer jeden Koalition: die alljährlich im Herbst anstehende Budgeterstellung für das kommende Jahr. Der Unterschied dabei war heuer, wie Insider berichten: Die Gespräche zwischen ÖVP und Grünen seien ­immer wieder festgesteckt, teils soll das Vorhaben wegen Einwänden der ­Grünen gar auf der Kippe ge­standen sein. „Alle Ressorts müssen das Anspruchsdenken zurückfahren“, sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Letztlich einigte man sich doch, am kommenden Mittwoch hält Brunner seine Budgetrede.

Details aus der Regierung gibt es dazu offiziell vor der Rede nicht – der „Presse“ liegen allerdings erste Zahlen aus Beamtenkreisen vor. Und sie sind nicht gerade rosig: Der Bund wird nämlich wesentlich mehr ausgeben müssen, als man das im 2022 vorgesehenen Finanzrahmen angenommen hat. So sollen sich – Stand jetzt, noch laufen finale Berechnungen – die Ausgaben für das Jahr 2024 auf rund 123 Milliarden Euro belaufen. Im 2022 erstellten Finanzrahmen war man noch von rund 110 Milliarden Euro für das Jahr 2024 ausgegangen.

Auch die Einnahmen sollen steigen, doch der Unterschied fällt hier wesentlich geringer aus als bei den Ausgaben. Hauptgrund dafür sind die – inflationsbedingt – sprudelnden Erträge aus der Umsatzsteuer. Weniger Einnahmen als noch im Vorjahr erwartet man sich ob der eingetrübten Wirtschaftsaussichten bei der zuletzt gesenkten Körperschaftsteuer.

Der Grund für die massive Ausgabensteigerung des Staats ist den Papieren zufolge die hohe Inflation in Österreich – 2022 war man bei der Erstellung des mehrjährigen Finanzrahmens noch von wesentlich niedrigeren Teuerungsraten ausgegangen. Allein für 2023 ist die Teuerungsprognose um 1,2 Prozentpunkte ge­stiegen, auch für 2024 erwartete man im Vorjahr noch eine geringere Inflation als jetzt. Das zieht sich durch, weil die inflationsbedingt höheren Ausgaben eines Jahres größtenteils ja in die Folgejahre mitgenommen werden. Dementsprechend müssen auch die prognostizierten Ausgaben für die nächsten Jahre im neuen Finanzrahmen bis 2027 jeweils um etliche Milliarden nach oben korrigiert werden, wie interne Budgetpapiere von Türkis und Grün zeigen. Dazu kommen Großprojekte der Regierung, etwa das Aus der kalten Progression mit rund 3,6 Milliarden Euro Entlastung im nächsten Jahr. Kurzum: Der Finanzminister wird in den nächsten Jahren keinen leichten Job haben.

Personal, Zinsen, Pensionen

Der überwiegende Teil der rund 13 Milliarden Euro, die nach jetzigem Verhandlungsstand über den im Vorjahr für 2024 angestellten ­Erwartungen liegen, ist laut einer Auflistung einzelner Budgetgruppen direkt auf die Teuerung zurückzuführen. Das betrifft etwa Personalkosten, Pensionsausgaben, ge­stiegene Zinszahlungen für die Schulden der Republik, teuerungs­bedingte Mehrausgaben im Finanz­ausgleich und sonstige Aufwendungen wie gestiegene Baukosten oder höhere Energie­kosten. Die Ausgaben für Zinsen stiegen bereits heuer massiv: Von Jänner bis Mai hatte der Bund mit 4,4 Milliarden Euro um 50 Prozent höhere „Finanzierungskosten“ als noch im Vorjahr. Dazu kommen bekannte Belastungen für das Budget aus den noch laufenden Hilfsmaßnahmen wie der Stromkostenbremse.

Zusätzliche Investitionen sind vor allem für Klimaschutz, Justiz und Sicherheit geplant. Und: Mehr Geld als im Vorjahr dürfte den Plänen zufolge jedes Ministerium bekommen.