Bawag meldet um 40 Prozent mehr Gewinn

Bawag Group mit gutem Gewinn im dritten Quartal. Imago / (c) Leopold Nekula

Im dritten Quartal erzielt die Bawag Group einen Nettogewinn von 186 Millionen Euro.

Die Bawag Group hat im dritten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 186 Millionen Euro verzeichnet. Dies entspricht einem Zuwachs von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Nettozinsertrag legte um 21 Prozent auf 313,7 Millionen Euro zu - damit entspricht das Ergebnis den Analysten-Erwartungen. Man sei auf Kurs, die für 2023 gesetzten Finanzziele zu erreichen, teilte die Bank am Dienstag mit.

Der Return on Tangible Common Equity (RoTCE) wird mit 27,6 Prozent angegeben. Das materielle Eigenkapital ist das Eigenkapital abzüglich immaterieller Vermögenswerte wie Goodwill, Markenrechten oder Patenten. Der Provisionsüberschuss legte um 2 Prozent auf 76,6 Millionen Euro zu.

Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres beträgt der Nettogewinn 506 Millionen Euro, mit einem RoTCE von 24,9 Prozent.

Bawag führt derzeit Aktienrückkäufe durch

Am 4. Oktober 2023 habe man die Genehmigung der Europäischen Zentralbank für einen Aktienrückkauf in Höhe von 175 Millionen Euro erhalten, heißt es in der Mitteilung. Dieser Aktienrückkauf werde derzeit ausgeführt. Mit einem Überschusskapital von 386 Millionen Euro (nach Berücksichtigung des Aktienrückkaufs und der abgegrenzten Dividenden) halte man Kapital für mögliche Zukäufe vor und werde zusätzliche Kapitalausschüttungen im Rahmen der routinemäßigen jährlichen Bewertung bei den Gesamtjahresergebnissen evaluieren.

Die Kostenquote (Cost/Income-Ratio, CIR) liegt für das Quartal bei 31,3 Prozent. Die CET1-Quote (Common Equity Tier 1 Ratio) beträgt nach Abzug von Dividenden und Aktienrückkäufen 14,2 Prozent. Die CET1-Quote misst die finanzielle Stabilität und Kapitalausstattung einer Bank. Sie setzt das Kernkapital der ersten Kategorie (CET1) ins Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiva.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden die Risikokosten im Berichtszeitraum um 38 Prozent auf 21,9 Millionen Euro reduziert. Die Quote der notleidenden Kredite (NPL-Quote) wird mit 1,0 Prozent angegeben.

Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) wurde mit 218 Prozent angegeben. Die Kundeneinlagen und die kundenbezogene Refinanzierung stiegen im Vergleich zum vorherigen Quartal jeweils um 1 Prozent. Über 90 Prozent der Kundeneinlagen stammen aus Österreich.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurden die Finanzziele bestätigt: Ein Ergebnis vor Steuern von mehr als 875 Millionen Euro, ein Gewinn je Aktie (EPS) von mehr als 8,20 Euro und eine Dividende pro Aktie von mehr als 4,50 Euro werden erwartet. (APA)