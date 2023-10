Propagandakrieg um die Schuldfrage nach Blutbad in Gaza-Spital

Die Hamas wirft Israel vor, mindestens 500 Menschen bei einem Luftangriff auf das Al-Ahli-Krankenhaus getötet zu haben. Das israelische Militär spricht hingegen von einer fehlgeleiteten Rakete des Islamischen Jihad. Um die Schuldfrage tobt ein Propagandakrieg.

Die Nachrichten, die aus dem Gazastreifen kommen, sind furchtbar. Unzählige Menschen sollen bei einer heftigen Explosion im Al-Ahli-Krankenhaus getötet worden sein. In dem Spital wurden nicht nur Patienten versorgt. Hierher hatten sich auch Zivilisten vor den israelischen Luftangriffen geflüchtet. Doch wer ist für das Blutbad verantwortlich? Rund um die Frage tobt nun auch ein Propagandakrieg zwischen Israel und der Hamas und ihren Unterstützern.

Die islamistische Hamas hatte bereits unmittelbar nach der Explosion davon gesprochen, dass das Krankenhaus bei einem israelischen Angriff getroffen worden sei. Das Gesundheitsministerium in Gaza gab die Zahl der Opfer mit mindestens 500 an. Am Mittwochmorgen sagte dann der palästinensische Botschafter in Japan, Waleed Siam, Israels Militär habe eine Stunde vor dem Angriff eine Warnung an das Krankenhaus gerichtet. Dann sei der Luftschlag erfolgt.

Bereits kurz nach dem ersten Bericht über den verheerenden Angriff gingen in der Nacht auf Mittwoch wütende Demonstranten in zahlreichen Städten der Region auf die Straße, um gegen Israel zu protestieren. In Jordaniens Hauptstadt Amman versuchten sie etwa, die israelische Botschaft in Brand zu stecken.

Israel zeigt Luftaufnahmen

Die israelischen Streitkräfte wiesen die Darstellung der Hamas nach einer rund zwei Stunden dauernden Überprüfung zurück: Israel habe das Spital nicht bombardiert. Das Krankenhaus sei von einer aus dem Gazastreifen abgefeuerten, fehlgeleiteten Rakete des Islamischen Jihad getroffen worden.

Der Islamische Jihad ist ein der Extremistenorganisationen, die neben der Hamas im Gazastreifen operiert. Israels Militär habe ein Gespräch mit dem Islamischen Jihad abgehört, in dem die Terroristen einen Fehlschuss zugegeben hätten, sagte der Armeesprecher Admiral Daniel Hagari. Mittwochfrüh veröffentlichte Israels Militär Luftaufnahmen. In dem veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Bilder der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, sagte Hagari.

Auch die Gruppe Open-Source Intelligence (OSINT) geht in einer ersten Analyse davon aus, dass das Spital von einer Rakete getroffen wurde, die vom Gazastreifen angefeuert wurde. Die Rakete sei offenbar in der Luft explodiert und ein Teil davon auf das Krankenhaus gefallen.

Russland kritisiert USA

International zeigte man sich über den verheerenden Angriff auf das Spital bestürzt – und verlangte eine Klärung des Vorfalls. „Der Präsident hat den unschuldigen Opfern der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza sein tiefstes Beileid ausgesprochen und den Verletzten eine schnelle Genesung gewünscht“, teilt ein Sprecher des US-Präsidenten Joe Biden mit. Und UN-Generalsekretär Antonio Guterres schreib auf X/Twitter: „Ich bin entsetzt über den Tod hunderter palästinensischer Zivilisten bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza heute, den ich auf das Schärfste verurteile. Krankenhäuser und medizinisches Personal sind durch das humanitäre Völkerrecht geschützt.“

Ein besonders scharfe Reaktion kam aus Moskau: „Der schreckliche Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen ist eindeutig ein Kriegsverbrechen“, schrieb der Ex-Präsident und Putin-Vertraute Dmitrij Medwedew auf der Messaging-App Telegram. „Wer gedankenlos kolossale Geldbeträge für Waffen ausgibt und seinen militärisch-industriellen Komplex auflädt. Die fälschlicherweise verkünden, dass sie die demokratischen Werte weltweit schützen wollen. Die USA.“ Russland fordert zudem, dass die USA und Israel zur Klärung der Schuldfrage Satellitenaufnahmen vorlegen. (red)