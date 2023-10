Bidens Hilfspaket hängt im Kongress fest

Der Präsident appelliert an die Republikaner, das Parlament nicht zu blockieren. Doch sie verstricken sich immer tiefer im Führungschaos.

Der Kontrast in Washington zwischen dem Präsidenten und der Opposition könnte derzeit nicht größer sein. Da Joe Biden, der versierte Außenpolitiker, der Krisenmanager, der Staatsmann, der in einer kraftvollen Rede aus dem Oval Office den Feinden der USA die Stirn bot. Dort die Chaostruppe der Republikaner, die mit einem Infight in der Fraktion samt Schreiduellen und Todesdrohungen beschäftigt sind und die Arbeit des Parlaments lahmlegen.

Das ist das Bild, das sich in den vergangenen Tagen darbot. Nach der Rückkehr von seiner Blitzmission aus des Kriegszone im Nahen Osten betonte der US-Präsident, der als Chef der Schutzmacht Israels und der Ukraine an zwei Fronten involviert ist: „Amerikanische Führung ist das, was die Welt zusammenhält.“ So unterschiedlich die Bedrohung sei, so klar sei das Ziel der Hamas und Wladimir Putins, die benachbarten Demokratien auszulöschen. An Israel appellierte er, sich nicht von „blinder Wut“ treiben zu lassen.