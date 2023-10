„Sehr außergewöhnlich“: Wärmster Oktober seit Messbeginn

Auf den mildesten September der Messgeschichte folgt der mildeste Oktober – ein klares Indiz für die fortschreitende Klimaerwärmung.

Was angesichts der spürbar milden Temperaturen in den vergangenen Wochen zu erahnen war, ist nun offiziell. Der Oktober 2023 ist in Österreich der mildeste seit Messbeginn – noch einmal etwas milder als jener von 2022, dem bisher wärmsten Oktober. Dass auf den (auch weltweit) wärmsten September der Messgeschichte der (zum zweiten Mal hintereinander) wärmste Oktober folgt, ist „tatsächlich sehr außergewöhnlich und in der österreichischen Messgeschichte so noch nicht vorgekommen“, sagt Christoph Matella, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. „Generell hat man gerade im Herbst die Auswirkungen des Klimawandels – im direkten Vergleich zu den anderen Jahreszeiten – bislang am wenigsten gespürt. In diesem Kontext sind diese Rekorde noch außergewöhnlicher und ein klares Indiz für die fortschreitende Klimaerwärmung.“