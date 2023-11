Test Samsung Tab S9 Ultra: Der tragbare Zweitbildschirm

Ein Tablet, größer als mancher Bildschirm eines Laptops. Wie man das Samsung Tab S9 Ultra sinnvoll einsetzen kann - und wofür es nicht geeignet ist.

Man ist ja angesichts des Samsung Tab S9 Ultra verlockt, die Psychologie zu bemühen. Kompensation, wie sie Alfred Adler definiert, fällt einem da ein. Versucht Samsung mit diesem gigantischen Tablet, das größer ist als mancher Arbeits-Laptop, eine eingebildete Minderwertigkeit auszugleichen? Beispielsweise gegenüber Apple?

Der Verdacht liegt nahe, weil kein anderer Hersteller ein Tablet mit einem 14,6-Zoll großen Bildschirm anbietet. Hat man das Tab S9 Ultra allerdings einige Zeit verwendet, dann weiß man die Größe zu schätzen und wundert sich, warum die Mitbewerber Samsung dieses Feld überlassen. Einen Minderwertigkeitskomplex müssen die Südkoreaner auf jeden Fall nicht haben.

Im Einsatz als Zweitbildschirm für den Laptop Rief

Man nimmt das riesige (20,9 auf 32,6 Zentimeter), gleichzeitig aber sehr dünne (5,5 Millimeter) Ultra sicher nicht her, um im Bett ein Buch oder die E-Paper-Abendausgabe der „Presse“ zu lesen. Aber man nimmt es beispielsweise her, wenn man nur mit dem Laptop unterwegs ist und gerne einen zweiten Bildschirm verwenden würde. Mit ein paar Klicks ist das Samsung S9 Ultra mit dem Windows-Gerät wireless verbunden und schon kann man die Anzeige des kleinen 13-Zoll-Laptops auf das größere Tablet erweitern.

Oder man nimmt es her, wenn man ein gemütliches Wochenende auf einer Berghütte verbringt, wo es keinen Fernseher gibt und bei Schlechtwetter nur von Netflix heruntergeladene Filme bleiben. Das Tab S9 Ultra beeindruckt dabei nicht nur mit dem scharfen und sehr kontrastreichen Amoled-Display, sondern dank der vier Lautsprecher auch mit einem ausgezeichneten räumlichen Klang mit Dolby-Atmos-Unterstützung. Da sausen die Kugeln in den besseren James-Bond-Filmen (also nicht im Neuesten) von links nach rechts, manches TV-Gerät im Wohnzimmer klingt schlechter.

Das tragbare TV-Gerät

Und auch bei der Foto- und Videobearbeitung ist ein Tablet dieser Größe sinnvoll. Es erleichtert das Arbeiten enorm. Was man früher mit der Maus am Schreibtisch oder im besten Fall am teuren Wacom-Tablet machte, kann man jetzt mit dem Samsung-Stift (der übrigens - Hallo Apple! - beiliegt) direkt am Bild auf dem Tablet erledigen.

Leistet man sich für 389,90 Euro das Book Cover Keyboard von Samsung mit beleuchteter Tastatur für das Galaxy Tab S9 Ultra, dann hat man einen ziemlich vollwertigen Laptop zur Verfügung. Vor allem dank der Softwarelösung Samsung DeX, die auf Knopfdruck eine Windows-Oberfläche auf dem Tablet nachahmt und so ein gewohntes Arbeiten möglich macht. Inklusive Multitasking, das bei einem so großen Bildschirm angenehm funktioniert.

Der „Laptop” wiegt dabei gerade einmal 732 Gramm - beachtlich wenig für so ein großes Tablet (das Keyboard Cover allein wiegt fast noch einmal so viel). Der 11.200 mAh-Akku hielt in unserem Test problemlos einen Arbeitstag durch, aber wir haben den Prozessor auch nicht sehr beansprucht. Wer sich ein ordentliches Ladegerät leistet (das nicht beiliegt), der kann das S9 Ultra mit 45 Watt sehr schnell wieder aufladen.

Ein großes Notizbuch Werk

Und noch etwas hat uns überzeugt: Die Notizfunktion, bei der man mit dem angenehm in der Hand liegenden Stift auf dem Bildschirm schreibt, während das Tablet gleichzeitig Audio aufnimmt. Danach klickt man auf eine Stelle der Mitschrift und schon hört man, was genau in diesem Moment gesagt wurde. Gerade für Journalisten eine äußerst hilfreiche Funktion.

Was wir nicht ausprobiert haben: Computerspiele. Aber auch dafür soll sich das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra besonders gut eignen. Das garantieren jedenfalls die Spezifikationen: eine Bildschirm-Refresh-Rate von 120 Hertz, ein neuer Snapdragon-8-Prozessor und ein Arbeitsspeicher von zwölf oder gar 16 GB.

Mit dem Book Cover Keyboard von Samsung im Multitask-Einsatz als Laptop-Ersatz Werk

Samsung verlangt für sein Galaxy Tab S9 Ultra mindestens 1339 Euro. Zeitlich befristet bekommt man dafür 512 GB Arbeitsspeicher und zwölf GB RAM (sonst kostet diese Ausstattung 1459 Euro). Für einen Speicher von einem TB und 16 GB RAM bezahlt man 1459 Euro (statt 1759 Euro). Die Konnektivität beschränkt sich in diesen Fällen auf Wifi. Will man zusätzlich 5G, zahlt man 150 Euro auf.