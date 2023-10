Die Land- und Forstwirtschaft ist am stärksten vom Klimawandel betroffen, das stimmt. Um diesem zu begegnen, haben wir in Österreich deshalb seit Jahrzehnten das Modell der ökosozialen Marktwirtschaft, eine Politik, bei der die drei Säulen der Nachhaltigkeit in Balance sind. Wir haben eine klimafreundliche Landwirtschaft. In keinem Land gibt es mehr Betriebe, die am Agrarumweltprogramm teilnehmen. Fast 28 Prozent der Fläche werden biologisch bewirtschaftet. In der Milch- und Fleischproduktion sind wir an der Spitze, wenn es um klimafreundliche Produktion geht.