Die Skiwelt im Wachs-Dilemma

Das Verbot von Fluorwachs sorgt gleich beim Weltcupauftakt für Probleme. Skifirmen rätseln nach der ersten Disqualifikation, Athleten zittern – und Betrug ist wahrscheinlich.

Sölden. Nach langem Hin und Her hat der Ski-Weltverband FIS durchgegriffen und fluorhaltige Wachse ab diesem Winter in allen Disziplinen verboten. Das entsprechende Reglement sorgte vor dem Weltcupauftakt in Sölden für Beunruhigung in der Szene, und tatsächlich kam es gleich beim ersten Rennen zur Disqualifikation der norwegischen Weltcupsiegerin Ragnhild Mowinckel. Die wichtigsten Antworten zum Wachs-Dilemma:

Was ist Fluorwachs und warum ist es verboten?