Lichtermeer für israelische Geiseln auf dem Heldenplatz geplant

Für 2. November hat die Initiative Yes We Care zu einem Lichtermeer „gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass“ aufgerufen. Auch Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln sollen nach Wien kommen.

Für 2. November hat die Initiative Yes We Care zur Teilnahme an einem Lichtermeer für die Freilassung der israelischen Geiseln auf dem Wiener Heldenplatz aufgerufen. Das teilte der Wiener Bildungskoordinator und Aktivist Daniel Landau auf der Plattform X mit. Bei der Veranstaltung, die am Donnerstag um 20 Uhr stattfinden soll, seien „ausdrücklich alle“ eingeladen, so Landau auf X. Er hoffe, dass sich möglichst viele auf diesen „gemeinsamen Nenner“ einigen können, nämlich für die Freilassung der Geiseln und „gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass“. Das geplante Lichtermeer fällt somit nicht zufällig auf den dritten Jahrestag des Terroranschlags in Wien, bei dem vier Menschen getötet und 23 verletzt wurden.

Die Aktion ist zudem als Unterstützung der Initiative Bring Them Home Now geplant. Die israelische Initiative war wenige Stunden nach der Entführung von mehr als 200 Menschen durch die Terrororganisation Hamas ins Leben gerufen worden. Damit wollen Angehörige ihren Schmerz mitteilen und um Hilfe bei der Gewährleistung der sicheren Rückkehr bitten.

Am Donnerstag dürften im Rahmen der Initiative drei bis vier Familienangehörige der entführten Israelis nach Wien kommen. Die israelische Botschaft war aus diesem Anlass an Landau herangetreten und habe kurzfristig um die Organisation gebeten, sagte Landau gegenüber „MeinBezirk.at“.

Landau hat mit der Initiative Yes We Care in den vergangenen Jahren schon mehrmals Lichtermeere veranstaltet, entweder als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine, als Unterstützung für die Pflegekräfte während der Coronapandemie oder als Gedenken an die tote Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. (twi)