Tausende Migranten marschieren Richtung USA

Mehrere Tausend Menschen sind im Süden Mexikos in Richtung USA losgezogen. Reuters / Jose Torres

Ein langer Tross von Menschen aus Mittelamerika und Venezuela zieht durch Mexiko – mit dem Ziel USA. US-Präsident Biden könnte dadurch politisch unter Druck geraten.

Im Süden Mexikos haben sich Tausende Migranten zu Fuß auf den über 3000 Kilometer langen Weg in die USA gemacht. Die vor allem aus Mittelamerikanern und Venezolanern zusammengesetzte Karawane verließ am Montag die Stadt Tapachula nahe der guatemaltekischen Grenze, teilten Organisatoren und Sicherheitskräfte mit. Nach Behördenangaben waren 3500 Menschen in dem Tross, einer der Organisatoren der Karawane, Irineo Mujica, sprach von etwa 5000 Migranten.

In Begleitung von Polizei und Krankenwagen waren die Migranten auf einer Küstenstraße unterwegs und planten, die Nacht in der Gemeinde Huehuetan zu verbringen, etwa 25 Kilometer nördlich ihres Ausgangspunktes. Mujica sagte, die Migranten hätten sich aus Frustration darüber, dass sie keine US-Visa erhalten konnten, dazu entschlossen, Tapachula zu verlassen. Die Entwicklung dürfte für US-Präsident Joe Biden ungelegen kommen. Er will im kommenden Jahr im Amt bestätigt werden und steht unter Druck, die Zahl der illegalen Einwanderer, die über die Grenze zu Mexiko kommen, zu verringern.

„Das Geld, das wir verdienen, reicht nicht“

Viele Migranten fliehen vor Armut und politischer Instabilität in ihren Heimatländern. Millionen von Venezolanern haben ihre Heimat aufgrund der dortigen Wirtschaftskrise verlassen. „In Venezuela ist die Lage sehr schwierig, wir können von dem Geld, das wir verdienen, nicht leben. Es reicht nicht und deshalb gehen wir in die Vereinigten Staaten“, sagte Oscar Gutierrez, ein venezolanischer Migrant, der mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern unterwegs war. (Reuters)