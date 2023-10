Wenn Skiverbände die eigenen Talente vergraulen

Lucas Braathen verließ den Skiweltcup auch wegen eines Streits mit dem norwegischen Verband. Die Frage, wie viel individueller Spielraum den Athleten auf zwei Brettern gewährt werden soll – oder auch nicht –, ist nach vielen Jahrzehnten und einigen mahnenden Beispielen weiter ungeklärt.

Unter Tränen hatte er in Sölden sein Karriereende verkündet. Mit nur 23 Jahren war für Lucas Braathen unmittelbar vor dem Weltcupauftakt am vergangenen Wochenende Schluss. „Ich bin fertig“, sagte der Norweger und gab an, sich zum ersten Mal seit sechs Monaten glücklich bzw. zum ersten Mal seit mehreren Jahren frei zu fühlen. Welche Umstände können einem solchen Skitalent (Braathen gewann fünf Weltcuprennen und die Slalomgesamtwertung 2022/23) dermaßen die Freude am Rennfahren nehmen?

In Braathens Fall liegen unter anderem Streitigkeiten mit dem norwegischen Skiverband (NSF) zugrunde. Die Richtlinien dort sind streng, die individuelle Entfaltungsmöglichkeit der Aktiven ist stark eingeschränkt. Braathen machte ein unerlaubtes Modeshooting und wurde mit einer Geldstrafe belegt. Für die Aktion entschuldigte er sich, Annäherung an den Verband erfolgte aber keine mehr. Der Sohn eines Norwegers und einer Brasilianerin (weshalb über eine spätere Rückkehr Braathens in den Weltcup unter anderer Flagge spekuliert wird) ist nicht der erste Skistar, der mit dem NSF wegen Sponsorstreitigkeiten bricht. Auch Aksel Lund Svindal und Henrik Kristoffersen hatten ihre Probleme. Letzterer ist mit 29 Jahren nach wie vor aktiv und arbeitet seit 2019 mit seinem eigenen Trainingsprogramm außerhalb der Skinationalmannschaft.

Hirscher setzte neue Maßstäbe

Ähnlich wie Österreichs langjähriger Erfolgsgarant Marcel Hirscher. Der heute 34-Jährige, der 2019 zurückgetreten ist, fand einst in seinem eigenen Team den Weg zum Erfolg. Trainer und diverse Betreuer – sie alle waren nur für den Salzburger engagiert und vom österreichischen Skiverband entkoppelt. Dennoch: Das System, welches in Sportarten wie Tennis gang und gäbe ist, gilt im (alpinen) Skisport als Ausnahme.

Marcel Hirscher schwang sich auch dank Privatteam zu Österreichs erfolgreichstem Skifahrer auf. Reuters/Erich Schlegel

Aus gutem Grund, wie Deutschlands Ex-Skistar Felix Neureuther vor wenigen Tagen in einem Interview mit „Heute“ anmerkte. „Für mich ist ein Fehler gemacht worden: das individuelle Training“, kommentierte er die Tatsache, dass Österreich etwa im Vergleich mit der Schweiz in der Nationenwertung weit zurückgefallen ist. „Österreich zeichnete die mannschaftliche Geschlossenheit aus. Zu Zeiten von (Hermann, Anm.) Maier oder (Benjamin, Anm.) Raich haben sich die Läufer gegenseitig hochgepusht. Hirscher war dann nicht mehr Teil des Teams. Da fingen die Probleme an“, meinte der 39-Jährige.

Fingerspitzengefühl gefragt

Es zeigt sich, dass sowohl Verbände, die Solo-Touren ihrer Athleten zulassen, als auch Verbände, deren Athleten sich rigoros unterordnen müssen, über kein universelles Erfolgsrezept verfügen. Skisport als Leistungssport ist trotz allem Nationalismus, der ihm beiwohnt, ein Einzelsport und verlangt nach individuellen Lösungen. Damit einhergehend auch nach Fingerspitzengefühl der Verbandsspitzen sowie der jeweiligen Verantwortlichen. Nicht zuletzt das Beispiel Lucas Braathen hat gezeigt, wie man junge Talente vergrault. Ebenso das wohl berühmteste Beispiele aus der Vergangenheit: Marc Girardelli. Der inzwischen 60-jährige Vorarlberger fuhr einst höchst erfolgreich für Luxemburg, da er laut Aussagen seines Vaters als Kind zu wenig vom ÖSV gefordert worden war.

Lara Colturi stand auch vergangenes Wochenende in Sölden für Albanien am Start, verpasste jedoch den zweiten Durchgang. APA/AFP/Kerstin Joensson

Abzuwarten bleibt, welche Früchte der gerade erst vollzogene Nationenwechsel der als Ski-Wunderkind gepriesenen Lara Colturi trägt. Mitte November wird die Italienerin 17 Jahre alt, ihr Weltcupdebüt in der Vorsaison hatte die Super-G-Juniorenweltmeisterin von 2023 für Albanien bestritten. Ihre Mutter, Daniela Ceccarelli, Super-G-Olympiasiegerin von 2002, orchestriert ein Privatteam unter dem Namen „Ceccarelli Golden Team“ und wollte Lara durch den Verbandswechsel ein möglichst frühes Eintauchen in den Weltcup ermöglichen.

Auch hier stellt sich wieder die Frage: Ist der individuelle Weg der richtige, um möglichst rasch Höhenluft zu schnuppern, oder braucht es für langfristigen Erfolg doch auch das von Felix Neureuther angesprochene gegenseitige „Pushen“ im Kreise von Kollegen bzw. Kontrahenten innerhalb eines Verbands? (stm)