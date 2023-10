Spanische Bischöfe: Medien verbreiten falsche Missbrauchszahlen

Der Bischofskonferenz-Vorsitzende Omella kritisiert die Hochrechnung auf Basis einer Umfrage als

unseriös. In manchen Medienberichten wurde von mehr als 200.000 Missbrauchsopfern in der katholischen Kirche Spaniens ausgegangen.

Die spanischen Bischöfe wehren sich gegen eine aus ihrer Sicht übertriebene Berichterstattung über kirchlichen Missbrauch. „Es gibt die Absicht, eine Zahl zu erreichen, die eine Lüge ist und nichts mit der Realität zu tun hat“, sagte Kardinal Juan Jose Omella am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Madrid, wie Kathpress berichtete. Der Vorsitzende der Spanischen Bischofskonferenz bezog sich auf den Umgang von Medien mit einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung.

Der vom Parlament beauftragte Ombudsmann für kirchlichen Missbrauch, Angel Gabilondo, hatte am Freitag einen 777 Seiten umfassenden Bericht vorgelegt. Er enthält unter anderem Aussagen von 487 Opfern, nennt allerdings keine konkreten Fallzahlen. Stattdessen wird auf eine eigens erstellte Umfrage mit rund 8.000 erwachsenen Teilnehmern verwiesen. Demnach gaben 0,6 Prozent der Befragten an, Missbrauch durch Priester oder Ordensleute erlitten zu haben. Mehrere Zeitungen und Online-Portale rechneten diesen Wert auf die Gesamtbevölkerung des Landes hoch und kamen so auf mehr als 200.000 Betroffene.

„Habe den Eindruck, dass das nicht gut gemacht ist“

Omella hält das für unseriös. „Ich habe den Eindruck, dass das nicht gut gemacht ist“, so der Erzbischof von Barcelona. Jeder einzelne Missbrauchsfall sei für die Kirche schmerzlich, betonte er. Dennoch halte er die in vielen Schlagzeilen präsentierte Zahl für falsch. Die Bischofskonferenz habe den vollständigen Bericht von Gabilondo angefordert, ebenso die Daten aus der vorgenommenen Umfrage. In den nächsten Tagen werde man das Material gründlich analysieren.

Bereits am Montagnachmittag waren die spanischen Bischöfe zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um erstmals über den Gabilondo-Bericht zu beraten. Der frühere Bildungsminister war Anfang 2022 vom Parlament mit einer unabhängigen Untersuchung zu Missbrauch in den Reihen der katholischen Kirche beauftragt worden. Bei der Vorstellung der Ergebnisse am Freitag erhob er schwere Vorwürfe gegen den Klerus in Spanien. „Den Opfern wurde selten geholfen“, sagte er. Stattdessen seien Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch von der Kirchenhierarchie jahrzehntelang geleugnet und vertuscht worden.

Entschuldigung der Bischöfe

In einer gemeinsamen Erklärung entschuldigten sich die Bischöfe am Dienstag für das „durch einige Mitglieder der Kirche“ verursachte Leid. Man arbeite an einer „ganzheitlichen Wiedergutmachung“ für die Opfer, hieß es. Zudem wolle die Bischofskonferenz alles tun, um Missbrauch künftig zu verhindern. Allerdings dürfe dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handle. Eine Fokussierung ausschließlich auf die Kirche mache die übrigen Betroffenen zu „Opfern zweiter Klasse“. (APA)