Großbank ING verdoppelt Milliardengewinn

Die Bank will nun eigene Aktien um 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen.

Die stark gestiegenen Zinsen haben der niederländischen Großbank ING im Sommer einen kräftigen Gewinnsprung eingebracht. Mit knapp 2 Milliarden Euro lag der Überschuss im dritten Quartal mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor, wie der im EuroStoxx 50 gelistete Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Das war noch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Jetzt will die ING für 2,5 Milliarden Euro weitere eigene Aktien vom Markt zurückkaufen, nachdem sie ein Rückkaufprogramm über fast 1,6 Milliarden Euro im Oktober abgeschlossen hatte.

Im dritten Quartal steigerte die ING ihre gesamten Erträge im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf 5,8 Milliarden Euro. Dabei legte der Zinsüberschuss um fast ein Viertel auf gut 4 Milliarden Euro zu. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet.

Andererseits legte die Bank nur 183 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurück - nicht einmal halb so viel wie ein Jahr zuvor und weniger als von Analysten erwartet. (APA)