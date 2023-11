Andritz nach drei Quartalen mit mehr Umsatz und Gewinn

Der steirische Anlagenbauer kann sich über gut ein Fünftel mehr Gewinn freuen obwohl die Auftragseingänge rückläufig sind.

Der börsennotierte steirische Anlagenbauer Andritz hat in den ersten neun Monaten gut verdient. Der Umsatz stieg dank Zuwächsen in allen vier Geschäftsbereichen um 11 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (EBITA) erhöhte sich um 15,6 Prozent auf 176,4 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um gut ein Fünftel auf 124,6 Millionen Euro zu, wie das Grazer Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Rückläufig war hingegen der Auftragseingang, der um 32,8 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro sank. Andritz begründete dies mit einem im Vorjahresquartal verbuchten Großauftrag für eine Zellstoffanlage. Der Auftragsstand per 30. September stieg im Vergleich zum Jahresende 2022 um 3,9 Prozent auf 10,36 Milliarden Euro.

Auch für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung sowie einer stabilen Rentabilität (EBITA-Marge), der Ausblick wurde bestätigt. Im dritten Quartal 2023 stieg die Marge um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (8,1 Prozent). (APA)