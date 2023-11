Rainer Nowak soll „Super-Ressortleiter“ in der „Krone“ werden

Rainer Nowak ist bereits seit Juni Kolumnist in der „Krone“

Der ehemalige „Presse“-Chefredakteur soll in der „Kronen Zeitung“ die Ressorts Wirtschaft und Politik leiten.

Der „Kronen Zeitung“ stehen Umbrüche bevor: Österreichs größtem Kleinformat soll ein Sparkurs verordnet werden. Auch personelle Veränderungen wird es geben: So soll der ehemalige „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak, der seit Juni eine Kolumne in der „Krone bunt“ hat, Leiter eines „Super-Ressorts“ werden, in dem die bisher getrennt geführten Ressort Wirtschaft und Politik – Innen- sowie Außenpolitik – zusammengeführt werden. Ein entsprechender Bericht des „Standard“ wurde der „Presse“ aus „Krone“-Kreisen bestätigt.

Nowak wurde den Ressortleitern demnach bereits vorgestellt, ein Vertrag wurde dem Vernehmen nach aber noch nicht unterzeichnet. Die derzeitige Innenpolitikchefin Ida Metzger, früher beim „Kurier“, bleibt unter Nowaks künftiger Ressortleitung „Teamleiterin Innenpolitik“, so „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann zum „Standard“. Christian Hauenstein ist Außenpolitikchef.

Der ehemalige „Presse“-Chefredakteur soll damit den langjährigen Wirtschaftsressortleiter Georg Wailand ablösen. Dieser hatte das Ressort 1971 übernommen, seit den frühen 1990er Jahren war er zudem stv. Chefredakteur. Diese Funktionen werde der 77-jährige Wailand zurücklegen, er soll der „Krone“ aber verbunden bleiben.

Nowak war vor rund einem Jahr als Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“ zurückgetreten, nachdem Chats von ihm mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid aufgetaucht waren, in dem es um den Posten des ORF-Generaldirektors ging. Nowak hatte sich bei den „Presse“-Lesern für den Ton der Chats entschuldigt und betont, dass es nie einen Deal mit Schmid gegeben habe und kein Interventionsversuch in der Berichterstattung Niederschlag gefunden habe. (her/Ag.)