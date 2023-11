Kartoffel-Wirsing-Eintopf

Karin Kaufmann ist kein Fan von Firlefanz, am liebsten mag sie ihre Gerichte einfach und unkompliziert. Eine Sammlung an Rezepten dieser Art stellt die Köchin aus dem Bregenzerwald nun in „Frau Kaufmann kocht“ vor. Geschrieben hat sie das Buch mit Karin Guldenschuh. AT Verlag, 38 Euro.