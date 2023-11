Schuleinschreibung in Wien startet heuer früher

Unterricht in der Volksschule

Unterricht in der Volksschule Die Presse (Clemens Fabry)

Von 13. bis 24. November findet heuer der administrative Teil in der jeweiligen Wunschschule statt. Bis Mitte Februar erfahren die Eltern dann, an welcher Schule ihre Tafelklassler aufgenommen wurden.

Die Schuleinschreibung für die ersten Klassen Volksschule in Wien startet heuer früher und wird erstmals zweigeteilt durchgeführt. Von 13. bis 24. November findet der großteils administrative Teil in der jeweiligen Wunschschule der Kinder bzw. Eltern statt - erst ab Februar 2024 folgt dann die Schulreifeüberprüfung an der dann bereits zugeteilten Schule.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Eltern der im Jahr 2024/25 erstmals schulpflichtigen Kinder eine Aufforderung der Bildungsdirektion erhalten, diese für die Volksschule anzumelden. Die künftigen Taferlklassler können dann an der jeweiligen Wunschschule registriert werden - dieser administrative Teil, bei der etwa die Daten aufgenommen und der Bedarf an Nachmittagsbetreuung erhoben werden, kann auch ohne Kinder stattfinden. Ausnahmen sind die Orientierungsgespräche für die Vienna Bilingual Schools, bei denen die Kinder logischerweise anwesend sein müssen.

Antwort bis Mitte Februar

Einschreiben lassen kann man sich nur an einer Schule - ob man dort dann auch einen Platz bekommt, ist aber nicht fix. Wenn an einer Schule mehr Kinder angemeldet werden als Plätze verfügbar sind, entscheiden Kriterien wie etwa ein Geschwisterkind an der Schule oder die Distanz des Schulwegs. Für den Fall des Falles kann ein Zweitwunsch geäußert werden.

Bis Mitte Februar erfahren die Eltern dann, an welcher Schule ihre Kinder aufgenommen wurden. Dort müssen sie dann auch den Termin für das eigentliche Aufnahmegespräch vereinbaren, bei dem Schulreifeüberprüfung und Erhebung des Sprachstands durchgeführt werden. Bei diesem Termin muss das Kind jedenfalls mitgenommen werden.

Bisher fanden administrativer Teil und Schulreifeüberprüfung/Sprachstandsfeststellung im Regelfall gemeinsam im Jänner an der jeweiligen Wunschschule statt. (APA)