G7-Außenminister beraten in Tokio über Kriege in Nahost und Ukraine

Die G7-Außenminister beraten am Dienstag und Mittwoch in Tokio über den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas. Ein weiteres zentrales Thema des zweitägigen Treffens der Vertreter wichtiger Industrienationen in der japanischen Hauptstadt wird der Ukraine-Krieg sein. Auch die Lage im Indopazifik dürfte zur Sprache kommen.

Die Hamas hatte bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober Gräueltaten vor allem an Zivilisten verübt. Die israelische Armee startete daraufhin massive Luftangriffe auf das von der Hamas kontrollierte Küstengebiet und leitete eine Bodenoffensive ein. Forderungen nach einer Waffenruhe oder einer humanitären Feuerpause lehnt Israel bisher ab. Zu den G7-Staaten gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. (APA)