Was bedeutet René Benkos Rücktritt?

Nach tagelangen Spekulationen zieht sich René Benko aus seinem Immobilienkonzern zurück. Sein Machtverlust hält sich trotzdem in Grenzen.

Wien. René Benko war die Signa. Und die Signa war René Benko. Er hat das Unternehmen gegründet und groß gemacht. Am Mittwoch wurde bekannt, dass das Immobilien- und Handelsimperium ohne seine Präsenz eine Zukunft finden muss. Die Antworten auf die vier wichtigsten Fragen:

1. Wie konnte es für den einst relevantesten Immobilienkonzern Europas so weit kommen?

In der vergangenen Woche hatten Miteigentümer Benkos Rückzug aus dem Unternehmen gefordert. Dies, nachdem Liquiditätsprobleme zunächst zur Insolvenz des Onlinehändlers Signa Sports und zu Arbeitsstopps auf mehreren Baustellen geführt hatten.

Die Signa symbolisiert den Immobilienboom der vergangenen Jahre, in denen billiges Geld für jedes noch so waghalsige Projekt bereitwillig ausgeschüttet wurde. Ein perfektes Umfeld für Benko, der gern mit viel Risiko immer zahlreichere Projekte in Angriff nahm. Doch mit der Zinswende ging ein Beben durch die Immobilienbranche. Bauen wurde teurer, und Investoren mussten Abschreibungen für ihre Liegenschaften vornehmen. Auch andere Immobilienunternehmen mussten Abwertungen hinnehmen und haben Milliarden an Schulden. Auf Pump zu bauen ist in der Branche Standard. Allerdings haben andere große Immobilienkonzerne frühzeitig ihre Projekte auf Eis gelegt. Bei ­Signa hingegen wurden Geldsorgen immer offensichtlicher und die Miteigentümer ungeduldig. Wobei sie sich mit kritischen Fragen offenbar viel Zeit ließen. Genau hingeschaut haben wohl weder der prominent besetzte Beirat noch die Aufsichtsräte. Selbst in einer Hauptversammlung im Juli, als die Zinswende schon im vollen Gange war und die wichtigste Gesellschaft der Signa, die Signa Prime, schon fast eine Milliarde Euro Verlust schrieb, gab es keine kritischen Anmerkungen, Gegenstimmen oder Enthaltungen.

Der Bau des Hamburger Elbtowers steht still. Reuters / Fabian Bimmer

2. Wer führt in Zukunft die Geschäfte der Signa und trifft weichenstellende Entscheidungen?