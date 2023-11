Leonore Gewessler soll als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl abgesagt haben. Nun wird nach Ersatz gesucht. Wie das Kandidatenprofil aussieht und wer in Frage kommt – von Zadić bis Schilling.

„Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa“ – diesem Leitspruch, der insinuiert, dass Österreichs Parteien für die weniger populären EU-Wahlen eher Hinterbänkler ins Rennen schicken als politisches Spitzenpersonal, wollten die Grünen eigentlich nicht folgen. Im Gegenteil, sie hatten für die Wahl zum Europäischen Parlament im Juni 2024 eine Top-Kandidatin in Aussicht: Klima-Ministerin Leonore Gewessler. Doch aus diesem Plan wird aller Voraussicht nichts. Gewessler hat als Spitzenkandidatin abgesagt, Platz Eins auf der Liste, die am Bundeskongress am 16. Dezember hätte bestätigt werden sollen, ist also leer. Der Bundeskongress musste auf Februar 2024 verschoben werden.

Die offizielle Begründung dafür lautet kurz zusammengefasst etwa so: Mit der Bestätigung der Liste würde man gewissermaßen in den Wahlkampf starten. Weil aber die Stimmung auch und vor allem im Hinblick auf die Lage im Nahen Osten gegenwärtig so aufgeheizt sei, wolle man lieber noch zuwarten.