Die Welt der linken Ideen bricht gerade krachend zusammen

Von Migration bis Geldpolitik, von Sicherheit bis Klimapolitik – immer mehr Konzepte der politischen Linken kollabieren gerade gut sichtbar.

Wenn demnächst nicht nur Weihnachten droht, sondern auch ein „Wort des Jahres“ gekürt wird, dürfte der Begriff „Zeitenwende“ im deutschen Sprachraum ein heißer Kandidat sein. Das – wenn auch etwas diffuse – Gefühl, dass wir gerade Zeugen fundamentaler Veränderungen sind, verbreitet sich mit dem Tempo einer Grippewelle.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

>>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Was wir in diesem Zusammenhang erleben, ist der Kollaps mehrerer jahrzehntelang vor allem von der politischen Linken und ihren Helfershelfern in den Medien propagierter Ideen und Ideologien: in der Migrationspolitik, der Wirtschaftspolitik, der Außen- und Sicherheitspolitik und teilweise auch in der Klimapolitik, jedenfalls in den vernünftigeren Gesellschaften, die auf Atomenergie setzen. In all diesen für das Wohlbefinden der Menschen zentralen Politikfeldern zeigen sich die Untauglichkeit und gelegentlich sogar Gefährlichkeit traditioneller linker Positionen und Methoden von Tag zu Tag mehr.