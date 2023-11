War Sebastian Kurz in den Séparées?

Expedition Europa: Die Alliance for Res­ponsible Ci­ti­zen­ship hat Putinisten, Trumpisten und Orbánianern kein Podium gegeben.

Letzte Woche wohnte ich in London-Greenwich dem ersten Versuch bei, dem World Economic Forum (WEF) in Davos eine kon­servativere Al­ternative gegenüberzustellen. Die „Alliance for Res­ponsible Ci­ti­zen­ship“ (ARC) wurde von Jor­dan Peterson ge­grün­det, einem zu­ Hau­se in Ka­na­da ostrakisierten Psy­cho­logie­prof­es­sor, der mit sei­nen Le­bensratgebern Millionen Menschen in aller Welt be­gei­s­tert. Dr. Pe­terson ist auch ein Ex­zent­ri­ker, der seit fünf Jah­ren nichts an­de­res als Beef­steaks isst. So je­man­den braucht es wohl, um 1500 De­le­gier­te aus aller Welt zu­sam­men­zu­führen – Klaus Schwab vom WEF hat sich ja auch ei­nen Mes­sias­komp­lex auf­ge­ris­sen.

In der Kong­resshalle „Magazine“ er­wies sich Dr. Pe­ter­son als tief in sich vor­ge­beug­ter Cha­ris­ma­ti­ker, dem man beim Ver­fertigen sei­ner Ge­dan­ken zu­se­hen konnte. Die Organisatoren ver­wand­ten gro­ße Sorg­falt darauf, dass das Vorhaben einer Renaissance der west­lichen Zi­vi­lisation nicht von Verschwörungstheoretikern kom­pro­mit­tiert würde. Putinisten, Trumpisten oder Orbánianern wurde eben­so­ wenig ei­n Podium gegeben wie den na­tionalkon­servativen Re­gie­run­gen Po­lens und Italiens. Der Schwei­zer Ex-Jour­na­list Roger Köp­pel, der seit seiner Hin­wendung zum Kreml noch entrückter grinst, zog nur im Publikum seine Runden.

Als Er­öff­nungs­spre­cher trat der kürz­lich ge­schass­te US-Par­la­ments­prä­sident Kevin McCarthy auf

CDU-Leute wagten sich nicht nach Greenwich, aus Deutschland dafür jun­ge Podcaster, In­fluencer, You­tuber, aus Österreich Bernhard Bo­nel­li und wohl auch Sebastian Kurz, der gerüchteweise in Séparées „sei­ne ei­ge­ne Konferenz“ abhielt. Ganz anders der an­gelsächsische Raum: Die „anglosphere“ schickte ei­nen tausend­köp­fi­gen Main­stream wirt­schafts­liberaler Neocons, bestehend aus US-Re­pub­likanern und den staatstragenden Mitte-rechts-Parteien Groß­bri­tan­ni­ens und Aus­t­ra­liens. Als Er­öff­nungs­spre­cher trat der kürz­lich ge­schass­te US-Par­la­ments­prä­sident Kevin McCarthy auf. Gut gelaunt be­lebte er alte Reagan-Visionen wie „the shi­ning city upon a hill“.