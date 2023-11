40 Jahre ÖAMTC-Flugrettung: „2022 war ein Rekordjahr“

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Marco Trefanitz verantwortet als CFO die Finanzen der ÖAMTC-Flugrettung und ist für die Geschäfte der HeliAir zuständig. • Kauffmann

Über 35.000 Einsätze in vier Jahrzehnten hat die ÖAMTC-Flugrettung bereits auf den Rotorblättern. CFO Marco Trefanitz verantwortet seit rund zwölf Jahren die Finanzen des Vereins.

Die Faszination fürs Fliegen entwickelte er bereits als Kind. Damals, als er in der Nähe eines Sportflugplatz im Waldviertel aufwuchs. Der Flugschein folgte alsbald. Marco Trefanitz hat viele Interessen, dazu zählen Technik, Wirtschaft und Controlling. Jeder Handgriff muss präzise ausgeführt werden, dafür ist er bekannt.

Vor allem unter seinen Mitarbeitenden in der ÖAMTC-Flugsicherung. Dort zeichnet der Wirtschaftsingenieur für rund 40 Beschäftigte in der Verwaltung verantwortlich, weitere 120 sind in der Flugrettung angestellt, davon sind 70 Piloten. Sanitäter und Flugretterinnen sind täglich, im wahrsten Sinne des Wortes, ehrenamtlich unterwegs. Insgesamt arbeiten am Standort mitten im Herzen Wiens rund 700 Personen. Doch nicht nur dort kennt man ihn. Auch in der Wartungsfirma Helikopter Air Transport leitet er die Geschäfte.