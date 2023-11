Adventmärkte? Ja, bitte!

Gute Nachrichten für Punschfans: Die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen am Wochenende.

Zu früh? Darüber lässt sich diskutieren, jedenfalls starten am Wochenende die ersten Weihnachtsmärkte in die Saison.

Allen voran Wiens größter, der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz mit mehr als 90 Ständen, der bereits seit Freitag geöffnet hat. Neben diversen Punsch- und Glühweinständen (darunter „Odysseus“, hier wird Punsch mit griechischen Süßweinen hergestellt) findet man auf dem Rathausplatz Krippen aus dem Erzgebirge, Christbaumschmuck in diversen Ausführungen, aber auch ein paar weniger erwartbare Angebote wie handgezeichnete Stadtillustrationen von „Vianina“. Im Park selbst kann man beim „Kleinen Eistraum“ Eislaufen. (Mehr Infos: christkindlmarkt.at)

Der Weihnachtsmarkt am Hof in der Innenstadt startet am Samstag in die Saison, hier liegt der Fokus traditionell auf Kunsthandwerk, 76 Ausstellerinnen und Austeller sind hier vertreten. (weihnachtsmarkt-hof.at). Wer von hier über den Graben (mit neuer Weihnachtsbeleuchtung, übrigens, die allerdings so aussieht wie die alte) spaziert, kann beim Weihnachtsdorf auf dem Stephansplatz neben dem Stephansdom den nächsten Punsch bestellen, auch hier geht der Marktbetrieb bereits am Samstag los, ebenso beim Weihnachtsdorf am Maria-Theresienplatz, also zwischen Natur- und Kunsthistorischem Museum. Ein Weihnachtsdorf gibt es traditionell auch im Alten AKH (alle drei werden von denselben Organisatoren ausgerichtet, ebenso jenes im Belvederegarten, das allerdings erst am 17. 11. öffnet). Infos zu allen Weihnachtsdörfern: www.weihnachtsdorf.at. In Vorweihnachtssstimmung ist man auch schon im Museumsquartier. Der „Winter im MQ“ wurde bereits ausgerufen, die MQ-Gastronomen von Kantine bis Halle haben ihre igluartigen Outdoor-Punsch- und Essens-Stände eröffnet. Neu ist die Lichtinstallation „Winter of Love“ der Künstlerin starsky alias Julia Zdarsky, die über dem Haupteingang, an den Fassaden und in den Innenhöfen zu sehen ist. www.mqwien.at

Die anderen Adventmärkte folgen nächstes Wochenende (Freyung, Spittelberg, Schönbrunn), Der Art Advent auf dem Karlsplatz öffnet am 24. November.