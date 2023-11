Jo Nesbø: „Horror ist wie Sportmassage“

Als Kinder saßen wir in den Sommerferien auf dem Dachboden und erzählten einander Schauergeschichten. Ich war der Jüngste, aber irgendwann wollten alle, dass ich anfange. Lang dachte ich, das sei, weil ich so gut war. Bis mir später erklärt wurde, dass man in meiner Stimme so richtig die Angst raushören konnte. Bis heute ist das ein Zeichen, dass ich wirklich in einer Geschichte drinnen bin. Wenn ich mir selbst Angst mache, weiß ich: Das funktioniert.