Der Russe ist bei einem Spitalsbesuch entkommen. Er hätte noch elf Jahre wegen schweren Raubes absitzen müssen. Auch der entflohene 16-jährige Afghane ist weiter flüchtig. Und er postet weiter Videos auf Instagram.

Im Raum Krems hat eine Alarmfahndung nach einem geflüchteten Häftling der Justizanstalt (JA) Stein in der Nacht auf Mittwoch keinen Erfolg gebracht. Der 35-jährige russische Staatsbürger war Polizeisprecher Stefan Loidl zufolge am Dienstagabend im Rahmen eines Spitalbesuchs entkommen. Weiter flüchtig ist auch jener 16-jährige Insasse der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen), der am Montag während eines Krankenhausbesuchs in Wiener Neustadt getürmt war.

Die Alarmfahndung nach dem 35-Jährigen, der bisher in der JA Stein eine Haftstrafe wegen unter anderem schweren Raubes abgesessen hatte, war laut Loidl am Dienstag bis 21.45 Uhr im Gange. Beteiligt waren rund 200 Beamte, Hubschrauber, Drohnen sowie Diensthunde. Geflüchtet war der Mann kurz vor 17.30 Uhr, er wurde später in den Weinbergen rund um Krems vermutet.

16-Jährige postet Videos

Vom am Montag entkommenen Insassen der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) machten am Dienstag offenbar frische Instagram-Videos die Runde. Das Material wird von der Polizei geprüft. Eine Alarmfahndung nach dem 16-jährigen Afghanen war zu Wochenbeginn ebenfalls negativ verlaufen. (APA)