„Friends“-Stars verabschieden sich noch einmal von Matthew Perry

Der Abschied sei eine „wahnsinnige Welle“ der Emotionen gewesen, schreibt Jennifer Aniston. Lisa Kudrow bedankt sich „für die besten zehn Jahre, die ein Mensch haben kann“.

Rund zwei Wochen nach dem überraschenden Tod von „Friends“-Star Matthew Perry haben sich dessen Co-Stars noch einmal öffentlich von ihm verabschiedet. „Das hat mich tief getroffen“, schrieb Jennifer Aniston am Mittwoch bei Instagram. „Uns von unserem Matty verabschieden zu müssen, war eine wahnsinnige Welle der Emotionen, wie ich sie noch nie erlebt habe.“ Als Gruppe der sechs Hauptdarsteller der Serie „Friends“ hätten sie immer zusammengehört.

„Das war unsere gewählte Familie, die uns und unseren Lebensweg für immer verändert hat“, so Aniston. David Schwimmer bedankte sich via Instagram für „zehn unglaubliche Jahre voller Gelächter und Kreativität“ und erinnerte an die komödiantischen Fähigkeiten und die Großzügigkeit von Perry. „Danke, dass du mich jeden Tag so sehr zum Lachen gebracht hast, dass meine Muskeln wehgetan haben und Tränen über mein Gesicht gelaufen sind“, schrieb Lisa Kudrow bei Instagram. „Danke für die besten zehn Jahre, die ein Mensch haben kann.“ Zuvor hatten sich auch Courteney Cox und Matt LeBlanc bereits mit emotionalen Botschaften via Instagram von Perry verabschiedet.

Perry war Ende Oktober tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Die kultige TV-Serie „Friends“ über sechs junge Freunde in New York wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert. Perry, Cox, LeBlanc, Aniston, Kudrow und Schwimmer spielten die Hauptrollen. Gemeinsam hatten Perrys Kollegen bereits wenige Tage nach seinem Tod eine Erklärung abgegeben und von einem „unfassbaren Verlust“ gesprochen.