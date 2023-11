Wie man eines der reichsten Länder der Welt ruinieren kann

Österreich erfreut sich eines bemerkenswerten Wohlstandes. Doch falsche Politik kann das sehr schnell ändern, wie ein trauriges Beispiel zeigt.

Wenn Argentinien am Wochenende einen neuen Präsidenten wählt, wird sich das Interesse hierzulande in Grenzen halten. Das krisengeschüttelte Land kauft jährlich Waren für gerade einmal rund 100 Millionen Euro in Österreich, eine zu vernachlässigende Größe. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf entspricht einem besseren Entwicklungsland, die Währung ist regelmäßig kaputt. Und auch sonst hat, was in dem riesigen südamerikanischen Land passiert, kaum Relevanz für uns.

Mit einer viel zu wenig beachteten Ausnahme. Die Geschichte Argentiniens in den vergangenen Jahrzehnten hält nämlich wichtige Lektionen für uns bereit, die kaum jemand hören will, weil einiges darauf hindeutet, dass Argentiniens Gegenwart unsere Zukunft sein könnte; in Österreich wie der ganzen EU.