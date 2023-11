Start-up-Steckbrief: Ein nachhaltiges System für Schnellwachsende

In Zusammenarbeit mit i2b stellen wir regelmäßig Start-ups vor. Diese Firma betreibt eine Refurbishment-Plattform für gebrauchte Kinderartikel, um den Produkten ein zweites Leben zu schenken.

Die Idee

„Das Businessmodell basiert auf einem An- und Verkaufsmodell, bei dem der Umgang mit gebrauchten Kinderartikeln aus Sicht der (Ver)käufer:innen so einfach wie noch nie ist. Durch ByeAgain werden Familien finanziell entlastet und der Gedanke von Kreislaufwirtschaft in die Tat umgesetzt“, sagt CEO Jan Kranner.

Was macht die Idee besonders?

Es bestünden keine Aufwände für die Verkäufer, die zeitgleich auch Käufer werden können.

Die größte Hürde?

„Die größte Hürde war die Entwicklung des Refurbishment-Prozesses. Durch den Einsatz von Automatisierungstechnik konnte jedoch eine effiziente und wirtschaftliche Prozesskette aufgestellt werden“, beschreibt Co-CEO Wolfgang Weingraber.

Fehler, die Sie nicht mehr machen würden?

Zu Beginn sei die Idee gewesen, alles zu zweit zu schaffen. Dies habe sich als Fehler herausgestellt, denn es sei wichtig, sich für gewisse Themen von Experten beraten zu lassen.

Anekdoten, die Sie gerne teilen wollen?

„Zu den schönsten Erlebnissen zählt das laufende Feedback unserer Kunden. Wenn Kundinnen nach einem Kauf erneut auf uns zukommen, einfach um uns mitzuteilen wie zufrieden sie mit der Plattform sind, sehen wir uns jedes Mal erneut in unserer Idee und unserem Tun bestätigt. Kann es überhaupt einen schöneren Moment für die Gründer eines Start-Ups geben?“, fragen die Geschäftsleiter.

Das nächste Ziel?

Nachdem der Proof-of-Concept zuletzt erfolgreich abgeschlossen wurde, sei der nächste Schritt, das Modell ByeAgain in Österreich zu etablieren und in den deutschen Markt einzutreten.

Kontakt:

ByeAgain GmbH

Krenngraben 15, 8072 Fernitz-Mellach

Jan Kranner und Wolfgang Weingraber(Co-Geschäftsführer)

info@byeagain.at

www.byeagain.at