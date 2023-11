Siegfried Meryn: Adipositas ist das Rauchen des 21 Jahrhunderts. 2035 werden 51 Prozent der Weltbevölkerung, sprich 4 Milliarden Menschen, übergewichtig sein. In Österreich sind es derzeit ca. 1,3 Millionen. Die Zahlen sind steigend. Was uns besonders Sorge macht: Noch nie gab es so viele übergewichtige Kinder im Kindergarten, in der Volksschule, in der Schule. Noch nie waren die jungen Männer bei der Stellung beim Bundesheer so übergewichtig wie jetzt. Und in den zwei Coronajahren hat die österreichische Bevölkerung im Durchschnitt um ca. 3,5 Kilogramm zugenommen.