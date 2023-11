Brand am Wiener Christkindlmarkt war wahrscheinlich ein Unfall

In einem Küchencontainer am Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen.

Brandstiftung schließt die Polizei aus. Das Feuer wurde mutmaßlich durch einen glimmenden Gegenstand, der entsorgt wurde, ausgelöst.

Der Brand am Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz in der Nacht auf Montag ist höchstwahrscheinlich durch ein Unglück ausgelöst worden. Das teilte die Wiener Polizei mit. „Eine Vorsatztat wird ausgeschlossen“, erläuterte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Mutmaßlicher Auslöser war „die Entsorgung eines glimmenden Gegenstandes“ in einem Mistkübel, ergaben die Untersuchungen der Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien.

Endgültigen abgeschlossen seien die Ermittlungen noch nicht. Ausständig waren laut Polizei noch weitere Befragungen. Auf dem erst am vergangenen Freitag eröffneten Christkindlmarkt hatte es am Montag gegen 2.30 Uhr zu brennen begonnen. Betroffen war ein Küchencontainer für die beiden großen Hütten der Indoor-Gastronomie, die nach dem Löscheinsatz der Feuerwehr vorübergehend gesperrt wurde. Alle Marktstände, Fahrgeschäfte und sonstige Attraktionen am Christkindlmarkt konnten jedoch am Montag zu Betriebsbeginn uneingeschränkt öffnen. (APA)