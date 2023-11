Elektromobilität: Ist die Zeit endlich reif?

Das E-Auto war in der Geschichte des Automobils zuerst da und ihm soll auch die Zukunft gehören. Welche Herausforderungen es noch zu meistern gilt, um der E-Mobilität den massentauglichen Weg zu bereiten, ist Thema eines Gesprächs mit Stefan Haas, CEO des TÜV Austria.

Die Geschichte des Automobils ist eng mit jener des Elektroantriebs verwoben. Als erstes anerkanntes Elektrofahrzeug gilt ein dreirädriges Fahrrad, das Gustave Trouvé in Paris im Jahr 1881 präsentierte, also noch fünf Jahre bevor der deutsche Erfinder Carl Benz seinen „Motorwagen Nummer 1“ auf dem Patentamt anmeldete. In den Jahren darauf begann der Siegeszug von elektrisch angetriebenen Personenkraftwagen. Im Jahre 1900 fuhren beispielsweise in den USA 38 Prozent der Autos elektrisch und nur 22 Prozent mit Benzin, 40 Prozent waren dazumal dampfgetrieben unterwegs.

Der Niedergang der Elektroautos setzte ab etwa 1910 ein, als das Starten von Autos mit Benzinmotoren durch das Betätigen eines Anlassers anstelle des Ankurbelns viel bequemer und das Angebot billigen Öls für Vergaserkraftstoffe größer wurde. Ab den 1920ern spielten Kraftfahrzeuge mit Elektromotor deshalb keine ernstzunehmende Rolle mehr.

E-Autos wieder in aller Munde

Rund 100 Jahre später ist das Elektroauto wieder in aller Munde. Dem Antrieb, der in der Vergangenheit dominierte, soll auch die Zukunft gehören. Von der Elektromobilität und der Abkehr von fossilen Kraftstoffen verspricht man sich einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der weltweiten Klimaziele. Wie schnell diese Entwicklung vonstatten geht, hängt allerdings von einer Reihe von Faktoren ab.

Im Fokus stehen die großen Autohersteller der Welt, der flächendeckende Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Forschung nach immer leistungsfähigeren Batterietechnologien. Um dem Anspruch der ökologischen Nachhaltigkeit gerecht zu werden, geht es zudem um das Thema des grünen, aus erneuerbaren Energieträgern gewonnenen Stroms, sowie um die Frage des Batterierecyclings.

Im „Presse“-Podcast „Elektromobilität: Ist die Zeit endlich reif?“ beleuchtet Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, die komplexe Thematik von allen Seiten.

