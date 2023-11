Österreicher wollen ihre Energie lieber billig als grün

Der Enthusiasmus für saubere Energie in Österreich ist groß – solang die Preise nicht steigen.

Umfragen sind so eine Sache. Wer angerufen wird, ahnt oft, was das Gegenüber hören will – und gibt sozial erwünschte Antworten. Bis es ans Eingemachte geht. So könnte man interpretieren, was der Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag der oberösterreichischen Energie AG herausgefunden hat.

Die meisten der gut tausend befragten Personen stehen natürlich voll hinter der Energiewende, sind hochzufrieden mit der Energieversorgung und wünschen sich, dass die Regierung das Projekt rascher vorantreibe. Sogar einen Windpark können sich 65 Prozent gleich neben ihrem Wohnort gut vorstellen. „Vor dem Hintergrund vieler Initiativen gegen einzelne Projekte der Energiewende ist es ermunternd, dass der mit Abstand größte Teil der Bevölkerung die Verhinderung von Projekten negativ sieht“, sagt Energie-AG-Chef Leonhard Schitter.

Nur eines bremst den Enthusiasmus für die Energiewende: ihre Kosten. Denn wichtiger als die Umweltverträglichkeit ihrer Energie war den Befragten der niedrige Preis. „Nur jeder Zehnte ist real bereit, für erneuerbare Energie mehr zu bezahlen“, sagt Meinungsforscher Peter Hajek.