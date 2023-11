Wie die Demokraten Joe Biden doch noch loswerden könnten

Nach schockierend niedrigen Umfragewerten wünschen sich viele Demokraten Bidens Rückzug als Kandidat für 2024.

Es ist ein Gerücht, das irgendwo in den Tiefen des, sagen wir, alternativeren Internets seinen Ursprung hat. Joe Biden, schrieben die selbst ernannten Bürgerjournalisten auf ihren Substack-Blogs und in ihren Instagram-Storys, würde noch vor der Präsidentschaftswahl 2024 von der Bildfläche verschwinden, die demokratische Parteiführung ihn gegen Gavin Newsom austauschen, den Gouverneur Kaliforniens. Die ganz besonders Kühnen spekulieren auf Michelle Obama, die frühere First Lady, eine der bekanntesten Figuren der USA.

Die Umfragewerte des US-Präsidenten sind tatsächlich im Tiefflug. Seitdem Donald Trump, der womöglich 2024 wieder als republikanischer Kandidat antritt, ihn in der Sonntagsfrage überholt hat, wird die Kritik an Bidens neuerlichem Anlauf aufs Weiße Haus in seiner Partei immer lauter. Könnten die Verschwörungstheoretiker also recht haben? Könnten die Demokraten Biden vom Stimmzettel streichen lassen?

Abgang aus freien Stücken?