Lokalkritik im Ährlich: Innviertel ohne Foodcoma

Im ehemaligen Belly of the Beast ist mit dem Ährlich ein Hybrid aus Bäckerei und Restaurant eingezogen: ein Fenster ins Innviertel.

Das Innviertel ist an sich ja kein großer Sehnsuchtsort: unspektakuläre Landschaft, fragwürdige Tattoos und sonst – möchte man jedenfalls meinen – nicht wahnsinnig viel. Was sich in diesem Eck Österreichs aber gehalten hat ist: eine lebendige Landwirtschaft. Und was die kann, das will Johanna Moeslinger – die im Vorstand des Konzerthauses ist und zuletzt den Hof der Familie in Ried renoviert hat – nun auch den Wienern zeigen.

Mit dem Ährlich, einer Art Hybrid zwischen Bäckerei und Restaurant. Manchen wird die Location in der Wasagasse bekannt vorkommen: Es ist das ehemalige Belly of the Beast, das nun als Belly‘s Bistro in die Meiselstraße umgezogen ist. In dem schlicht gehaltenen Lokal mit hellen Holzmöbeln (und einem Bild von Ex-Spitzengastgeber Manuel Mraz) ist es noch ein bisschen zu ruhig. Aber das kann – und sollte – sich definitiv ändern.

Innviertler Knödel aus einer Manufaktur in Utzenaich Bernadette Bayrhammer

Gebacken wird hier ausschließlich mit Mehl vom eigenen Hof. Das macht zwar laut Moeslinger noch manchmal, was es will, mit Unterstützung von Kruste & Krume-Chef Simon Wöckl ist man aber schon gut unterwegs. Süßes von Moeslingers Geschäftspartnerin, der Patissière Jessica Pless, gibt‘s auch: Der Germteig von Mandelknoten und Kipferl wirkt im ersten Moment etwas schwer, ist aber letzten Endes genau richtig. Frühstück von Granola (10 Euro) bis Innviertler Charcuterie (12 Euro) wird den ganzen Tag serviert, auch hier kommt so viel wie möglich vom eigenen Hof, andere Produkte von kleinen Produzenten. Richtig essen kann man auch, sogar Innviertler Knödel aus einer Manufaktur in Utzenaich.

Lauwarmer Salat aus Brokkoli, knackigen Fisolen und kräftigem Innviertler Feta. Bernadette Bayrhammer

Dort formt man keine Pracker, die einen flugs ins Food-Koma befördern, sondern tischtennisballgroße Knödelchen (14 Euro) mit feiner Grammelfülle und deftigem Selchfleisch, gebettet auf kräftig-kümmeliges Sauerkraut: spitze. (Einzige Kritik: dass sie nicht auf dem Teller, sondern im Schüsselchen kommen – elegant, aber unpraktisch.) Schöner Gegenpol: der lauwarme Salat aus Brokkoli, knackigen Fisolen und kräftigem Innviertler Feta (10 Euro). Mehr ging sich nicht aus – leider!

Ährlich, Wasagasse 28, 1090 Wien. Mi–Fr 8 bis 18 Uhr, Sa, So 8.30–14 Uhr. www.aehrlich.at (in Arbeit)