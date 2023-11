Was tun, wenn die Börsen jetzt zur Jahresendrallye ansetzen?

November und Dezember zählen traditionell zu den besten Börsenmonaten. Und auch heuer hat sich Optimismus breitgemacht. Warum sich die Stimmung gedreht hat und welche Regel Anleger nun beachten sollten.

So schnell kann es gehen. Einmal wöchentlich fragt die „American Association for Individual Investors“ die Stimmung unter den Aktienhändlern ab, und noch Ende Oktober war diese gar nicht gut. Nur ein Viertel der Anleger glaubte damals, dass die Kurse in den kommenden sechs Monaten steigen werden. Ebenfalls ein Viertel ging von einem unveränderten Niveau aus, und 50 Prozent erwarteten Verluste.

Nun sieht die Lage völlig anders aus. Der Optimismus an der Wall Street ist zurückgekehrt. 44 Prozent glauben daran, dass der Leitindex S&P 500 trotz der Zugewinne in den vergangenen beiden Wochen im nächsten halben Jahr weiter ansteigen wird. Jeweils 28 Prozent erwarten einen gleichbleibenden Wert beziehungsweise Verluste. Damit ist die Stimmung deutlich besser als im historischen Schnitt der seit 1987 durchgeführten Umfrage.

Nicht nur die privaten Investoren sind positiver gestimmt, auch die Analysten stimmen in den Jubelchor mit ein. Selbst der Investmentchef von Morgan Stanley, Mike Wilson, der an der Wall Street zu den wichtigsten „Bären“ zählt, glaubt nun, dass der S&P 500 das Jahr bei einem Wert von mehr als 4500 Punkten beenden wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Rallye zum Jahresende sei groß, sagte er. Der Chefökonom von Goldman Sachs, Jan Hatzius, prophezeit, dass die Inflation weiter zurückgehen und der S&P 500 spätestens 2024 zumindest die Marke von 4700 Punkten knacken wird.

Woher die neue Stimmung?