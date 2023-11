Verhandlungen erneut abgebrochen: Metaller weiten Arbeitskampf aus

Am Montagabend wurde auch die siebente Verhandlungsrunde ohne Ergebnis beendet. Nun gehen die Streiks weiter.

Wien. Wieder keine Einigung: Am Montagabend wurde auch die siebente Runde der Metaller-Lohnverhandlungen ergebnislos beendet. Die Arbeitgeber würden im Durchschnitt 8,2 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhungen anbieten, hieß es nach Abbruch seitens der Industrievertreter. Aber die Gewerkschaften hätten nun sogar für drei von vier Beschäftigten eine Lohnerhöhung über 11,6 gefordert, sagte Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie. Die Gewerkschaft kündigte an, die Streiks fortzusetzen.

Das Verhalten der Gewerkschaften sei „absurd“, sagte Knill. Die Arbeitgeber seien zu Erhöhungen bereit gewesen, wenn es im Rahmenrecht eine Verbesserung gegeben hätte. „Wir lassen uns von weiteren Streiks und Machtdemonstrationen nicht beeindrucken.“ Von einer „Frechheit“ sprachen die Arbeitnehmer. „Seit mehr als acht Wochen verweigern die Arbeitgeber faire Lohnerhöhungen, die die Kaufkraft der Beschäftigten erhalten“, sagen die Chefverhandler, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Seit dem Start der Verhandlungen am 25. September gab es Warnstreiks in Hunderten Betrieben, gefolgt von befristeten Streiks vergangene Woche. Neben der metalltechnischen Industrie mit rund 137.000 Beschäftigten werden die Löhne und Gehälter in fünf weiteren Fachverbänden verhandelt: Gas- und Wärmeversorger, Bergbau-Stahl, Fahrzeugindustrie, Gießereiindustrie, Nichteisen-Metallindustrie. In Summe für rund 200.000 Beschäftigte.

