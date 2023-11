Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer werden über Gebühr belastet.

So zäh wie heuer sind die Lohnverhandlungen schon sehr lang nicht mehr verlaufen. Was auch kein Wunder ist: Die in diesem Lande immer noch weit überdurchschnittlich hohe Inflation hinterlässt nur Verlierer. Bis auf den Staat natürlich, dessen Einnahmen sprudeln wie nie.