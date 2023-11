Hans K. Reisch wird Vorstandschef von Spar Österreich

Der Enkel des Spar-Gründers Hans F. Reisch werde weiterhin gemeinsam mit Markus Kaser, Paul Klotz und Marcus Wild den Vorstand der Spar AG bilden. Dieser Schritt sei nach einer Erkrankung des vorherigen Vorstandsvorsitzenden Fritz Poppmeier notwendig geworden.

Der Aufsichtsrat von Spar Österreich hat Hans K. Reisch ab sofort zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Der 61-Jährige werde weiterhin gemeinsam mit den bestehenden drei Vorstandskollegen Markus Kaser, Paul Klotz und Marcus Wild den Vorstand der Spar AG bilden, schreibt das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung. Dieser „Schritt zur Neuordnung“ sei nach einer Erkrankung des vorherigen Vorstandsvorsitzenden Fritz Poppmeier notwendig geworden.

Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Drexel bedankte sich bei Poppmeier in der schriftlichen Aussendung des Konzerns für den „jahrzehntelangen Einsatz und seine Hingabe“ für das Unternehmen. „Die gesamte Spar-Familie bedauert das krankheitsbedingte Ausscheiden von Mag. Fritz Poppmeier aus dem Vorstand wirklich sehr! Wir alle hoffen, dass er sich weiterhin gut erholen wird!“

Reisch, der Enkel des Spar-Gründers Hans F. Reisch, hat sein gesamtes Berufsleben in verschiedenen Funktionen im Unternehmen verbracht. Seit 2001 ist er Mitglied im Vorstand, 2021 wurde er stellvertretender Vorstandsvorsitzender. In dieser Funktion hatte er bereits seit einem Jahr Fritz Poppmeier vertreten.



Marcus Wild ist ebenfalls Mitglied einer Eigentümer-Familie und seit 2021 im Vorstand der Spar AG. Er hatte zuvor die Spar-Tochter SES Spar European Shopping Centers aufgebaut und zum Marktführer bei Shopping-Centern in Österreich und Slowenien gemacht. Auch Markus Kaser und Paul Klotz sind langjährige Spar-Führungskräfte und seit 2021 im Vorstand. Das bewährte Vorstandsteam wird nun zu viert die Geschicke der Spar AG leiten. Die Ressorts wurden im März 2023 teilweise neu verteilt und bleiben unverändert. (red.)