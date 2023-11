Streiks bei Voest: Der Arbeitskampf spitzt sich weiter zu

Bei der Voestalpine wird in drei Schichten gestreikt. Die Stimmung unter den Arbeitnehmern ist aufgeheizt.

Nach den abermals gescheiterten Verhandlungen wird die Eskalationsschraube weitergedreht. In Österreichs größtem Industriebetrieb wurde die Arbeit großteils niedergelegt. Was das für die Hochöfen bedeutet, und was auf andere Betriebe zukommt.

Die Stimmung bei den Metallern ist am Brodeln. Nachdem die siebente Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag am Montagabend nach sieben Stunden ohne Einigung abgebrochen wurde, haben die Gewerkschaften die Arbeitnehmer auf eine Ausweitung des Arbeitskampfes eingeschworen. Auf beiden Seiten baut sich hinter den Kulissen langsam Unmut auf, dass man sich noch immer nicht einigen konnte. Die jüngste Verhandlungsrunde dürfte die Fronten aber noch weiter verhärtet haben. Es sei eine „unfassbare Grauslichkeit, was die Arbeitgeber da bieten“, sagte etwa Arbeitnehmer-Chefverhandler Reinhold Binder (Pro-Ge) nach Verhandlungsabbruch.

Auf den ersten Blick haben sich die Sozialpartner den nackten Zahlen zufolge aufeinander zubewegt: Die Arbeitgeber bieten durchschnittlich 8,2 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung (inklusive Einmalzahlungen), die Arbeitnehmer reduzierten ihr Forderungs-Plus von 11,6 auf 10,6 Prozent. Atmosphärisch dürfte sich die Stimmung aber weiter zugespitzt haben. Das Angebot der Arbeitgeber inkludiert nämlich auch Anpassungen im Rahmenrecht. Besonders sauer stößt den Gewerkschaftern auf, dass die Arbeitgeber die Überstundenzuschläge um 50 Prozent und den Mehrzeitzuschlag bei Teilzeit auf Null kürzen wollen. „Das schadet vor allem den Frauen, die eher in Teilzeitverhältnissen sind“, sagt Arbeitnehmer-Verhandler und Voestalpine-Betriebsrat Hans-Karl Schaller. Er spricht von einer „Riesenfrechheit“, die Zuspitzung des Arbeitskampfes die einzig logische Konsequenz.

6000 Mitarbeiter streiken