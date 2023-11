BBC stellt „Top Gear“ ein

Nach einem Unfall von Moderator Freddie Flintoff wird die britische Auto-Show nicht mehr weitergeführt.

Bei der BBC endet eine Ära: Die britische Rundfunkanstalt hat beschlossen, die Automobil-Kultsendung „Top Gear“ nicht fortzuführen, berichten britische Medien. Die Serie, in der Fahrzeuge aller Art getestet und bewertet werden und Experten miteinander „Benzingespräche“ führen, lief von 1977 bis 2001 in der BBC und dann wieder ab 2002. Grund für die Absetzung ist ein Unfall, den Moderator Freddie Flintoff vor ungefähr einem Jahr hatte. Die BBC hat in einem Statement bekannt gegeben, die Show „in den Ruhestand zu setzen“.

Flintoff, ehemaliger Cricket-Profi, war im Dezember 2022 nach einem Crash beim Dunsfold Park Aerodrome in Surrey, das auch immer in der Serie vorkam, mit dem Hubschrauber ins Spital eingeliefert worden. Die Produktion von „Top Gear“ wurde daraufhin gestoppt und wird nun auch nicht mehr fortgeführt.

Es ist nicht der erste Unfall, der im Rahmen der Serie passierte. Der ehemalige Moderator Richard Hammond war 2006 bei einem Unfall mit hoher Geschwindigkeit fast gestorben.

Ihre Blütezeit hatte „Top Gear“ unter dem schillernden Moderator Jeremy Clarkson erlebt. Die BBC hatte diesen aber 2015 gefeuert, nachdem er gegenüber einem Mitarbeiter handgreiflich geworden war. Umstritten waren zudem seine verbalen Ausfälle. Seit Clarksons unfreiwilligem Abschied waren die Zuschauerzahlen merklich zurückgegangen. (Red.)