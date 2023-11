Was nach Weihnachten an Essen übrig bleibt

Bei Süßigkeiten ist der Überschuss am größten. Auch Beilagen, Fleisch und Brot bleiben aber übrig.

Bei Süßigkeiten ist der Überschuss am größten. Auch Beilagen, Fleisch und Brot bleiben aber übrig.

Die meisten Österreicher kaufen für die Feiertage zu viel ein. Bei vielen landen Überschüsse letztlich im Müll.

Gut zu essen und zu trinken ist zu Weihnachten mindestens genauso wichtig wie die Zeit mit der Familie und die Geschenke. Wenig verwunderlich, dass die meisten Österreicher für die Feiertage sicherheitshalber mehr Lebensmittel einkaufen – und dass dann oft auch viel übrig bleibt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Too Good To Go.

80 Prozent der Befragten bleibt demnach zu Weihnachten Essen übrig, besonders oft: Süßigkeiten und Beilagen – bei jeweils knapp einem Drittel der Befragten –, außerdem bei jedem Vierten Fleisch und Brot bzw. Backwaren. Einen Überschuss an Soßen, Gemüse und Salate, Desserts und Milchprodukten hat rund jeder Zehnte. Sieben von zehn Befragten verarbeiten die Reste zu neuen Mahlzeiten, gleich viele geben allerdings auch an, dass nach den Feiertagen trotzdem Essen im Müll landet. Nur ein Viertel verschwendet demnach nichts. Interessant: Je älter die Befragten, desto weniger wird weggeworfen. Die älteren Befragten können laut der Umfrage auch die eingekauften Mengen besser einschätzen: Je jünger, desto eher neigen sie zum Überkauf.

Boxen zum Mitnehmen

Die Empfehlung der Lebensmittelretter von Too Goo To Go, um dieses Jahr weniger Essen wegzuwerfen: „Niemand wirft gerne Essen weg, schon gar nicht, wenn es mit viel Liebe zubereitet worden ist. Deshalb schlagen wir vor, heuer alle Gäste zu bitten, mit Aufbewahrungsboxen zu kommen, dann kann sich jeder und jede etwas von den Resten einpacken und nichts muss verschwendet werden.” (beba)